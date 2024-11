Il set LEGO della Gioconda è in offerta Black Friday al minimo storico assoluto (-25%)

Per la settimana delle offerte Black Friday di Amazon va in sconto un set LEGO molto originale e che può rappresentare un elemento decorativo per la tua casa di certo diverso dal solito. Parliamo del set LEGO Art Mona Lisa, che riproduce quindi la celebre Gioconda di Leonardo da Vinci, e che puoi acquistare a soli 74,99 euro invece di 99,99: è il prezzo più basso di sempre.

Set LEGO Art Mona Lisa: la Gioconda a casa tua

Questo set LEGO, pensato per un pubblico adulto, ti permetterà di costruire una riproduzione incredibilmente fedele del celebre dipinto di Leonardo da Vinci, naturalmente reinventato con lo stile che rappresenta i mattoncini LEGO.

Il quadro comprende una cornice color oro per aggiungere un tocco elegante e per far sì che diventi una fantastica decorazione per la casa. Un altro dettaglio interessante è che gli occhi della Gioconda possono essere sostituiti con pezzi vuoti: ideale se vuoi dare un aspetto astratto e moderno alla tua costruzione.

Ulteriore chicca da non sottovalutare è la possibilità di ascoltare una soundtrack dedicata al dipinto mentre assembli il set, mentre scopri anche curiosità e dettagli sulla sua storia.

Oggetto decorativo originale e unico nel suo genere: idea regalo perfetta e da non farsi scappare, specie a questo prezzo. Acquista il set LEGO Art Mona Lisa a soli 74,99 euro invece di 99,99.