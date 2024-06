Il Samsung Galaxy Z Flip5 è in offerta a 750€: ne rimangono pochissimi

Il Samsung Galaxy Z Flip5 non richiede grosse presentazioni: è il più popolare e avanzato smartphone pieghevole con form factor a conchiglia. Oggi è il protagonista di un‘offerta su Amazon imperdibile: lo paghi appena 750€, anziché 1099€. Ma devi fare davvero in fretta: mentre scriviamo questa notizie, ne rimangono appena due disponibili. Questione di pochissimo tempo e l’offerta sarà terminata.

Come sempre, ti ricordiamo che al momento del checkout, se lo desideri, potrai dividere l’importo in più rate mensili, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile: ti basterà scegliere Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento.

Ma andiamo a vedere le caratteristiche che rendono il Galaxy Z Flip5 così formidabile. on un display principale Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ (2640 x 1080 pixel) e un refresh rate di 120Hz, offre un’esperienza visiva eccezionale. Il display esterno “Flex Window” è una Super AMOLED da 3,4 pollici, che permette di visualizzare notifiche, controllare le app principali e scattare foto senza dover aprire il telefono.

Il Galaxy Z Flip5 è alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 2, abbinato a 8GB di RAM e 512GB di memoria interna. Tutta la potenza che ti serve per riprodurre qualsiasi app, inclusi i giochi più impegnativi. Non farti assolutamente scappare questa offerta: acquista subito il Galaxy Z Flip5 risparmiando, prima che sia troppo tardi.