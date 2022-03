Il ritorno di Silent Hill sempre più vicino? Spuntano altri indizi

È più di un anno e mezzo ormai che si parla del ritorno di Silent Hill, il franchise horror di Konami. Le prime indiscrezioni parlavano di un progetto che sarebbe tornato a coinvolgere addirittura Sony e Hideo Kojima, per un grande reboot da lanciare in esclusiva per PS5.

Ricordiamo che Kojima stava effettivamente lavorando su un progetto legato alla serie con Norman Reedus nei panni del protagonista e Guillermo del Toro coinvolto nello sviluppo. Il gioco venne poi cancellato nel 2015 lasciando i fan a bocca asciutta: l'attesa però potrebbe presto giungere al termine.

Konami aggiorna i marchi relativi a Silent Hill: novità in vista?

Un utente su Reddit ha segnalato che Konami Digital Entertainment ha aggiornato i marchi legati al franchise di Silent Hill. Ovviamente non è un dettaglio sufficiente per confermare che l'azienda sia tornata a finanziare nuovi progetti legati alla saga, ma se si considerano recenti indiscrezioni secondo le quali lo studio avrebbe deciso di riportare in vita alcuni suoi brand storici, come Metal Gear Solid, Castlevania e appunto Silent Hill allora è lecito sperare.

È interessante sottolineare come uno dei marchi faccia riferimento anche alla realtà virtuale: che sia in lavorazione anche uno spin-off per VR, magari da lanciare insieme a PlayStation VR2, il visore next-gen per PlayStation 5? Non è un'ipotesi da escludere del tutto.

In ogni caso, è difficile pensare che Kojima e Del Toro possano tornare ad essere coinvolti: dopo la cancellazione del progetto P.T. pare che le strade si siano divise definitivamente. Kojima ha continuato a collaborare con Norman Reedus dando a quest'ultimo il ruolo del protagonista in Death Stranding, ma riguardo eventuali coinvolgimenti su un nuovo Silent Hill tutto tace.

Staremo a vedere se nei prossimi mesi ci saranno finalmente delle novità in tal senso, per riportare in auge una delle saghe storiche e più amate nell'industria dei videogiochi.