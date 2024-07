Il RASOIO Philips perfetto per ogni uomo (anche per la schiena) è in SCONTO a 39€!

Ti è mai capitato di dover andare improvvisamente al mare e dover fare i salti mortali per rasare il corpo e, in specie, la schiena? La soluzione a tutto questo costa solo 39,99€. Il suo nome è Philips Bodygroom Series 5000 ed è un rasoio che ti arriverà a casa con un kit completo per la rasatura di tutto il corpo. Il tutto è possibile grazie allo sconto Amazon del -40%.

Tutte le caratteristiche del rasoio Philips con kit

Questo rasoio elettrico di Philips offre una rasatura delicata e completamente sicura, grazie alla tecnologia SkinProtect con punte arrotondate e lamina ipoallergenica, garantendo una rasatura liscia e senza irritazioni, anche sulla pelle più sensibile.

Con ben 4 impostazioni di lunghezza (2, 3, 5, 7 mm) e un pettine specifico per la zona inguinale, questo modello è perfetto per radere e rifinire spalle, torace, addome, ascelle, braccia, inguine e gambe. Inoltre, l’accessorio per la schiena incluso ti consente di raggiungere facilmente anche le zone più difficili!

Impermeabile al 100%, il Bodygroom Series 5000 di Philips può essere utilizzato sia sotto la doccia che a secco, offrendo massima praticità, evitando di creare troppa sporcizia.

Il kit include tutto il necessario per una rasatura completa: una impugnatura Bodygroom, 4 pettini per il corpo (2, 3, 5, 7 mm), un’impugnatura per l’utilizzo sulla schiena, un guanto esfoliante e un cavo di ricarica USB-A. E anche le testine sono facilmente lavabili sotto l’acqua corrente, rendendo la pulizia semplice e veloce.

Non farti scappare il kit Philips Bodygroom Series 5000, che include anche l’accessorio per la schiena, a un prezzo di 39,99€ (invece degli originari 79,99€)!