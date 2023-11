Il rasoio Philips OneBlade crolla al MINIMO STORICO!

Se stai cercando una soluzione versatile ed economica per la cura della barba e del corpo, il Philips OneBlade Original Hybrid Face è ciò che fa per te. In questo momento, su Amazon, puoi portartelo a casa con uno sconto del 35%, al prezzo eccezionale di soli 34,99€, anziché 52,99€.

Philips OneBlade: tutte le caratteristiche

Questo rasoio elettrico ibrido è progettato per eseguire tre funzioni essenziali: radere, rifinire e definire la barba. La sua lama a doppia direzione garantisce una rasatura confortevole, indipendentemente dalla direzione in cui passi il rasoio.

Inoltre, il Philips OneBlade è dotato di un pettine regolabile 5 in 1, che ti permette di ottenere diversi look per la tua barba, regolando la lunghezza da 1 a 5 mm. Puoi creare facilmente contorni perfetti grazie alla sua lama a doppia direzione di taglio.

Una delle sue caratteristiche distintive è la tecnologia OneBlade, che utilizza una lama ad altissima velocità (12.000 al minuto) efficace persino sui peli più lunghi. Inoltre, il sistema di protezione costituito da un rivestimento scorrevole e punte arrotondate assicura una rasatura senza irritazioni.

Il Philips OneBlade è estremamente pratico, grazie alla possibilità di ricaricarlo tramite cavo USB-A, rendendolo ideale per l’uso quotidiano o per i viaggi. La sua lama in acciaio inossidabile dura fino a 4 mesi di utilizzo, mantenendo una sensazione di freschezza. L’indicatore di rimozione sulla lama ti avvisa quando è il momento di sostituirla.

E non preoccuparti della pulizia, poiché il Philips OneBlade è totalmente impermeabile (IPX7), quindi puoi sciacquarlo sotto l’acqua corrente e usarlo anche sotto la doccia, con o senza schiuma, a seconda delle tue preferenze.

Il set include tutto il necessario per iniziare: il Philips OneBlade Face, una lama originale, un pettine regolabile 5 in 1 (1-5 mm), una lama originale di ricambio extra, un astuccio morbido, un cappuccio di conservazione, un cavo di ricarica USB-A e un manuale dell’utente.

Approfitta ora di questa offerta eccezionale e scopri come il Philips OneBlade può semplificare la tua routine di cura della barba e del corpo, tutto ciò a un prezzo di soli 34,99€, anziché 52,99€.. Prendilo su Amazon oggi stesso e inizia a definire il tuo stile in modo semplice e conveniente.