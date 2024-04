Il RASOIO ELETTRICO 7 in 1 di Rowenta passa da 41€ ad appena 19€!

Sei alla ricerca di un nuovo regolabarba che ti garantisca risultati impeccabili senza dover svuotare il portafoglio? Allora sei nel posto giusto! Il Rowenta Multistyle 7 in 1 è l’occasione che stavi aspettando: un regolabarba di altissima qualità che, in questo momento, puoi acquistare a soli 19,99€! Un vero affare, considerando che il suo prezzo di listino è di 41,99€.

Tutte le caratteristiche del rasoio Rowenta

Partiamo dalle lame in acciaio inox autoaffilanti. Grazie alla loro tecnologia innovativa, potrai godere di un taglio preciso e uniforme, senza irritazioni della pelle, per un comfort impareggiabile. La speciale affilatura automatica garantisce inoltre che le lame rimangano affilate nel tempo, offrendoti prestazioni eccellenti per anni.

La batteria NiMH ad alta capacità garantisce un’autonomia di 60 minuti, sufficiente per varie sessioni di rasatura completa di barba, capelli e corpo. Potrai dire addio alle interruzioni di corrente e goderti una grooming senza stress.

Il rasoio multifunzione è dotato di sette accessori distinti, ognuno progettato per soddisfare le tue esigenze di grooming con la massima precisione. Per la cura della barba, il rasoio da 32 mm assicura una rasatura impeccabile. Per i capelli, la lama extra-large ti consente di effettuare il taglio in un’unica passata, risparmiando tempo e fatica.

I quattro pettini fissi inclusi offrono una varietà di soluzioni di taglio per mantenere i tuoi capelli sempre in ordine, indipendentemente dalla lunghezza desiderata. Che tu preferisca uno stile elegante o un look più casual, il rasoio multifunzione ti offre gli strumenti necessari per esprimere la tua personalità al meglio. Questi pettini sono, inoltre, ottimi anche se si tratta di regolazione dei peli corporei!

Sistema la tua barba e non solo con il rasoio Rowenta Multistyle 7 in 1 a soli 19,99€!