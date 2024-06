Il prossimo telefono di HMD sarà un omaggio a Nokia Lumia

Tra i tanti nuovi telefoni che debutteranno nel corso delle prossime settimane, ce ne sarà uno un po’ più speciale degli altri: HMD Skyline, l’omaggio dell’azienda finlandese HMD Global all’iconico Nokia Lumia. A darne notizia è il sito SuomiMobiili, che ha fornito anche un’ampia panoramica della possibile scheda tecnica del nuovo smartphone targato HMD oltre al prezzo e al mese di uscita.

HMD Skyline, l’omaggio di HMD a Nokia Lumia

Dalla foto in copertina la somiglianza tra il nuovo HMD Skyline e il glorioso Nokia Lumia è evidente. L’operazione nostalgia termina però qui, limitandosi al solo design, che viene rivisto in chiave più moderna con cornici di gran lunga più sottili rispetto a quelle di dieci anni fa e la posizione del modulo fotografico rivoluzionata. E, soprattutto, niente Windows Phone: dopo dieci anni “il nuovo Nokia Lumia” avrà come sistema operativo Android 14.

Sotto la scocca HMD Skyline dovrebbe montare lo Snapdragon 7s Gen 2, lo stesso montato sul nuovo Redmi Note 13 Pro 5G, affiancato da una memoria interna di 256 GB e 8 GB di RAM. Il display dovrebbe beneficiare della tecnologia OLED con risoluzione Full HD+ e un refresh rate fino a 120 Hz. Per quanto riguarda il comparto camere potrebbe fare affidamento su un sensore principale da 108 megapixel, mentre la batteria dovrebbe avere una capacità da 4.900 mAh e supportare la ricarica rapida a 33W.

Stando agli ultimi rumor, il prossimo telefono di HMD potrebbe uscire il prossimo mese di luglio e posizionarsi in una fascia di prezzo intorno ai 500 euro.