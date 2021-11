Il prossimo grande evento di Fortnite: sarà "la fine"?

Fortnite sta concludendo il suo secondo capitolo con un grande evento il 4 dicembre; curiosamente è chiamato “La Fine” (aka The End, in inglese).

Fortnite: it's the end?

Il prossimo grande evento in-game di Fortnite non segnerà solo la fine dell'ultima stagione, ma chiuderà anche il capitolo 2. Chiamato, appropriatamente, “The End“, lo show si svolgerà il 4 dicembre. Lo sviluppatore Epic lo descrive come “un'ultima resistenza per il destino dell'isola“, suggerendo che i giocatori presto giocheranno su una mappa nuova di zecca.

L'ultimo evento di fine capitolo di Fortnite è stato probabilmente il più ambizioso, quando un buco nero ha distrutto l'isola originale del battle royale, portando il gioco offline per diversi giorni prima che emergesse il capitolo 2. Non ci sono indizi su come potrebbe essere il capitolo 3 quando debutterà all'inizio di dicembre.

Questa stagione si è avviata fin dall'inizio verso una sorta di evento catastrofico. Inizialmente, la mappa era invasa da misteriosi cubi, che lentamente convergevano al centro dell'isola, formando infine una piramide che ospitava una strana figura conosciuta come la Regina dei Cubi che fluttuava nell'aria come l'Occhio di Sauron. La stagione – che è stata preceduta da un'invasione aliena esplosiva – è stata anche ricca di eventi con tante collaborazioni, tra cui artisti del calibro di Dune, Naruto, League of Legends e persino Balenciaga.

“The End” supporterà squadre fino a 16 giocatori e, come sempre, Epic suggerisce ai giocatori di arrivare almeno 30 minuti prima per garantire un posto.