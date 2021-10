Epic Games Store regala PC Building Simulator, scaricalo gratis

Il gioco gratis di questa settimana è PC Building Simulator, disponibile senza costi aggiuntivi sull'Epic Games Store. Il particolare simulatore può essere riscattato gratuitamente tramite lo store ufficiale del noto sviluppatore.

PC Building Simulator simula in tutto e per tutto l'assemblaggio di computer da gaming, offre al giocatore la possibilità di scegliere i componenti da utilizzare per creare la macchina da gioco perfetta. Il giocatore veste i panni di un assemblatore professionista, intento a completare gli ordini accontentando le richieste di ogni cliente.

Tra i componenti disponibili all'interno del gioco troviamo marchi blasonati come AMD, Asus, EVGA, Corsair, MSI e molti altri ancora.

Per giocare gratuitamente all'ottimo simulatore basta collegarsi a questo indirzzo o accedere al launcher di Epic Games, recandosi nella sezione dedicata ai giochi gratis. Il titolo sviluppato da The Irregular Corporation ha un prezzo di vendità di 15,99€, per questa settimana può essere riscattato senza alcun costo aggiuntivo.