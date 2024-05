Il progetto Google Glass potrebbe tornare di moda (a sorpresa)

A volte ritornano. Magic Leap, azienda statunitense nota per il suo display virtuale Magic Leap One, ha comunicato una nuova partnership con Google per la promozione dell’ecosistema XR “con prodotti unici e innovativi”. L’annuncio non approfondisce i dettagli dell’accordo, di certo però la società tecnologica con sede a Plantation, in Florida, ha posto in più di un’occasione l’accento sulla sua esperienza nel settore dell’ottica. Un indizio dunque sui prodotti in arrivo? La suggestione è ovviamente legata al progetto Google Glass, accantonato in passato dal colosso di Mountain View e ora di nuovo pronto a finire sotto i riflettori.

Google Glass, a volte ritornano: Big G non molla il mercato degli occhiali per la realtà aumentata

I fatti dicono che nel corso del Google I/O di inizio mese Big G ha lasciato intendere di essere ancora interessata allo sviluppo di occhiali per la realtà aumentata. Altrimenti non si spiegherebbe il motivo di inserire un prototipo di occhiali, anche se per pochi istanti, durante la conferenza dedicata agli sviluppatori. Alla base dell’accordo potrebbe esserci quindi un brevetto o una tecnologia di Magic Leap che fa gola a Google, al punto da pensare di ottenere una posizione di primo piano nella realizzazione di occhiali smart. A suo favore potrebbe giocare anche la rapida ascesa della IA generativa, in grado di fare dei veri e propri miracoli.

In attesa di saperne di più nel corso delle prossime settimane, possiamo confermarvi l’indiscrezione secondo cui il lancio internazionale di Apple Vision Pro potrebbe arrivare già a luglio, anche se non è chiaro se l’Italia rientri tra i mercati europei individuati da Apple per la seconda fase della commercializzazione del suo visore.