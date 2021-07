Vivo NEX Fold arriverà quest'anno ma niente NEX 5. Per chi non lo sapesse, il suddetto dispositivo in questione sarà un device pieghevole in stile Galaxy Z Fold.

Vivo: cosa sappiamo del primo foldable del brand?

Mi Mix sta a Xiaomi, come NEX sta a Vivo. La scorsa settimana, abbiamo riferito che Vivo ha richiesto i marchi per un discreto numero di dispositivi NEX, uno dei quali si è scoperto essere il NEX Fold. Ora, è stato rivelato che il dispositivo pieghevole sarà lanciato nel corso dell'anno corrente.

Will become the largest in-folding foldable in terms of panel size. We expect it in January. — Ross Young (@DSCCRoss) July 3, 2021

Secondo Ice Universe, il prossimo telefono del colosso cinese non sarà il NEX 5, ossia il successore tanto atteso del NEX 3/NEX 3 5G del 2019. Invece, quest'anno avremo il primo dispositivo pieghevole del produttore. Inoltre, sembra che il tipster non sia l'unico ad aver confermato che il NEX Fold sta arrivando.

Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC) ha risposto sotto il tweet di Ice Universe fornendo ulteriori dettagli in merito. Ha anche rivelato che il dispositivo sarà il più grande foldable in termini di dimensioni del pannello mai visto in commercio. Ciò significa che il display interno sarà più grande di quello del Mi Mix Fold e del Mate X2 di Huawei, che misurano rispettivamente 8,01 pollici e 8,0 pollici. Non di meno, ha affermato che il dispositivo è previsto per gennaio. Questo significa che Ice Universe si sta sbagliando sulla data di lancio?

Il NEX Fold potrebbe effettivamente essere commercializzato nel corso dell'anno corrente, ma potrebbe non essere disponibile per l'acquisto fino a gennaio. C'è anche la possibilità che venga lanciato per la prima volta in Cina nel 2021, ma che il debutto globale sia previsto per gennaio 2022, magari ad una fiera come il CES di Las Vegas.

A parte il design pieghevole, non sappiamo molto sul NEX Fold. Tuttavia, ci aspettiamo che emergano ulteriori dettagli man mano che il suo debutto ufficiale si avvicina.

