Secondo quanto si apprende, sembra che Vivo stia lavorando su uno smartphone con una fotocamera volante staccabile. Un nuovo brevetto dell'OEM cinese ha rivelato che l'azienda starebbe studiando un device con una caratteristica davvero unica. Mentre i droni volanti con le fotocamere sono già disponibili, il marchio potrebbe lanciare un dispositivo con un modulo fotografico rimovibile che può volare come un drone.

Vivo: il brevetto che non ti aspetti

Secondo un rapporto di LetsGoDigital, il colosso tecnologico cinese ha depositato il brevetto presso l'OMPI l'anno scorso, ma è stato pubblicato ieri 1 luglio 2021. Guardando le immagini del brevetto per lo smartphone, il gadget sembra avere un design simile ad uno smartphone moderno. Tuttavia, la sua caratteristica più notevole può essere vista una volta che la fotocamera volante staccabile esce dalla parte inferiore del dispositivo. In altre parole, questa camera volante è essenzialmente alloggiata nel telefono quando non è in uso e non è una periferica separata.

Parlando di questo modulo staccabile, la telecamera sfoggia quattro eliche che la rendono capace di volare. Ospita anche un vano batteria separato dalla cella energetica principale del telefono e dispone di due sensori fotografici sul suo corpo. Un altro aspetto interessante di questa telecamera è l'inclusione di due sensori infrarossi su lati diversi del modulo. Questi potrebbero svolgere molte funzioni diverse fra loro, ma è probabile che il suo obiettivo principale sia impedire al piccolo drone di urtare altri oggetti durante il volo.

Ciò significa che questo mini-drone potrebbe presentare una modalità di follow automatico in cui segue l'utente e vola in maniera autonoma. Potrebbe anche supportare anche le gestures aeree (come i velivoli DJI), ma il deposito del brevetto non rivela dettagli più fini al riguardo. In particolare, il design di questa fotocamera volante ricorda l'Air Pix.

Infine, questo piccolo dispositivo ha una dimensione di oltre 10 cm, quindi l'iterazione offerta da Vivo dovrebbe essere molto più piccola di 10 cm, così da adattarsi senza problemi ad uno smartphone. Sfortunatamente, non sappiamo se il marchio stia effettivamente lavorando su un prodotto del genere o se stia solo coprendo tutte le basi. Restate connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito.

Vivo

Smartphone