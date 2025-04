Il piccolo OnePlus 13T sta arrivando ed avrà una batteria sorprendente

Dopo gli ottimi risultati di OnePlus 13 e 13R, ed in seguito alla decisione di accantonare lo smartphone pieghevole Open 2, il brand cinese ha ufficialmente annunciato il ritorno della serie “T” con il nuovo OnePlus 13T (precedentemente chiamato in causa con il nome 13 Mini).

L’anticipazione è giunta direttamente da Weibo, dove un teaser enfatizza il “piccolo schermo ad alte prestazioni”, lasciando intendere che OnePlus voglia puntare su un segmento di mercato spesso trascurato dai competitor: quello degli smartphone compatti, ma potenti.

OnePlus 13T: quando esce e cosa sappiamo sulla scheda tecnica

Per adesso, OnePlus 13T è stato confermato solo per il mercato cinese, ma è altamente probabile che, come accaduto in passato, arrivi presto anche nei mercati internazionali. L’obiettivo sembra chiaro: competere direttamente con modelli come il Samsung Galaxy S25 ed il Google Pixel 9 Pro.

Dai primi dettagli emersi, OnePlus 13T dovrebbe distinguersi per un design con cornici ultra sottili e un display AMOLED da 6,3 pollici con refresh rate a 120Hz. Il processore, secondo i rumor, sarà lo stesso Snapdragon 8 Elite già presente nei modelli top di gamma del brand, garantendo prestazioni elevate in ogni ambito, dal gaming alla produttività. A supportare il tutto ci sarà una batteria imponente da 6.200 mAh, accompagnata da un sistema di ricarica rapida da 80W.

Una delle novità più discusse riguarda la possibile eliminazione dello storico alert slider, da sempre uno dei tratti distintivi degli smartphone OnePlus. Al suo posto potrebbe esserci un pulsante personalizzabile, che darebbe agli utenti maggiore libertà nella gestione delle funzionalità rapide. Tuttavia, questa informazione non è ancora confermata e potrebbe trattarsi solo di un’ipotesi basata su prototipi interni.

Il lancio ufficiale del nuovo OnePlus 13T è atteso entro la fine del mese di aprile, segno di come l’azienda intenda muoversi rapidamente per conquistare il pubblico alla ricerca di un dispositivo potente ma dalle dimensioni più contenute.