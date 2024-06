Il OnePlus 10T è in offerta ad un prezzo bomba: tuo ad appena 337€

Il OnePlus 10T è un eccellente falgship killer che, ancora oggi nel 2024, regala delle ottime soddisfazioni: ottima fotocamera, prestazioni da primo della classe e un prezzo ultra-competitivo rispetto a quello dei top di gamma più recenti.

Oggi è in offerta su Amazon ad un prezzaccio imperdibile: con lo sconto del 13% rispetto al prezzo più recente, può essere tuo ad appena 337,50€. Se cerchi specifiche di primo livello senza per questo dover spendere centinaia e centinaia di euro, ti consiglio di non farti assolutamente scappare questa occasione.

Il design del OnePlus 10T è moderno e raffinato, con un corpo in vetro e un telaio in metallo. Il display AMOLED da 6,7 pollici offre una risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, garantendo colori vividi, neri profondi e una fluidità eccezionale durante lo scorrimento e il gaming.

Il cuore del OnePlus 10T è il processore Snapdragon 8+ Gen 1, uno dei chipset più potenti disponibili, supportato da 8GB di RAM. Questa combinazione assicura prestazioni elevate, multitasking senza interruzioni e un’esperienza di gioco fluida.

Il comparto fotografico del OnePlus 10T è composto da una tripla fotocamera posteriore. Il sensore principale da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) offre scatti nitidi e dettagliati anche in condizioni di scarsa illuminazione. È accompagnato da una fotocamera ultra-grandangolare da 16MP e una fotocamera macro da 2MP.

La batteria da 4800mAh del OnePlus 10T supporta la ricarica rapida SuperVOOC da ben 150W: da zero al 100% in appena 2o minuti.

Il OnePlus 10T è uno smartphone potente e versatile, adatto a chi cerca prestazioni elevate ad un prezzo straordinariamente competitivo. Non perdere questa offerta: acquistalo a solo 337€!