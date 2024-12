Il nuovo set LEGO Star Wars di Grogu è su Amazon in PRONTA CONSEGNA

Vuoi farti un magnifico regalo per l’anno nuovo? Se sei fan della saga, sappi che su Amazon è arrivato il nuovo set LEGO Star Wars dedicato a Grogu, il famoso “Baby Yoda” della serie TV The Mandalorian, che puoi prenotare a soli 99,99 euro e riceverlo subito a casa grazie alla pronta consegna.

LEGO Star Wars di Grogu: idea regalo per tutti

Possiamo dire tranquillamente che è la classica idea regalo adatta a tutti, bambini e adulti, accomunati dalla passione per Guerre Stellari.

Il set, formato da 1.048 pezzi, permette di costruire un modellino ultradettagliato del piccolo Grogu, a lungo tempo conosciuto come “Baby Yoda” prima che ne venisse rivelato il nome nella serie TV “The Mandalorian“. Il modellino di Grogu ha braccia azionabili tramite manopole, testa e orecchie snodabili. Puoi scegliere se posizionarlo dentro o fuori il suo particolare passeggino-capsula e di abbinarlo agli accessori inclusi come la rana Sorgan, la manopola del cambio e il biscotto, tutti significativi nella lore dello show.

Una volta completato diventa un fantastico giocattolo per i più piccoli, ma anche un meraviglioso modellino da esposizione per i più grandi dato che include anche una targa informativa e un apposito supporto con tanto di minifigure dello stesso Grogu e della sua piccola navicella.

Una delle novità LEGO per il 2025 subito pronta per te: prenota il set LEGO Star Wars di Grogu su Amazon e ricevilo subito a casa.