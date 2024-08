Il nuovo set LEGO Icons Albicocco Giapponese è su Amazon e costa POCHISSIMO

Siamo sicuri che è destinato a diventare il nuovo best seller in casa LEGO questo set Icons Albicocco Giapponese appena uscito su Amazon e disponibile per l’acquisto a soli 29,99 euro con spedizione Prime che garantisce la consegna immediata. Un fiore finto artificiale tutto da costruire che diventerà la prossima decorazione per la tua casa.

Set LEGO Icons Albicocco Giapponese: una piccola meraviglia

Il set è pensato per gli adulti e permette di costruire un elegante albicocco giapponese, con il suo stelo legnoso e i vivaci fiori rossi e magenta. Il set è curato nel minimo dettaglio per ricreare l’eleganza e la bellezza dei fiori reali, naturalmente senza la necessità di innaffiarlo.

Potrai costruire anche il vaso blu pastello con una fascia dorata e una base effetto legno, pensato per esporre la tua creazione dove vuoi: in casa o addirittura anche in ufficio.

Ideale sia ai costruttori principianti che a quelli più esperti, offre un’esperienza appagante e rilassante, magari da fare in una di queste serate estive. Un’idea regalo perfetta per te stesso o per una persona che vuoi sorprendere e magari accompagnare in questo affascinante viaggio di costruzione.

Non fartelo scappare perché, essendo appena uscito, potrebbe andare a ruba: acquista il set LEGO Icons Albicocco Giapponese a soli 29,99 euro.