Il nuovo set LEGO Harry Potter Villa Malfoy è già in offerta su Amazon

Una delle novità 2025 più interessanti è il set LEGO Harry Potter Villa Malfoy, una chicca per i fan del Mondo Magico, oggi in sconto per la prima volta su Amazon. Puoi acquistarlo a soli 142,49 euro, riceverlo subito a casa con la spedizione Prime e persino pagarlo a rate scegliendo l’apposita opzione al checkout.

Set LEGO Harry Potter Villa Malfoy: una chicca per bambini e adulti

Questo set è perfetto per i fan piccini e più cresciuti di Harry Potter: avrai la possibilità di costruire un modellino incredibilmente dettagliato di Villa Malfoy e di rivivere così le scene più iconiche dei film della saga. Troverai stanze dettagliate, funzioni interattive e una collezione epica di personaggi.

La Villa si presenta completa di cancello d’ingresso e stanze come il salotto (e il suo lampadario cadente), la cantina, la camera di Draco, la cucina e persino il bagno. Ogni angolo della casa potrà essere costruito, inclusa una cella segreta per imprigionare Harry e un lungo tavolo per ricreare le scene con Lord Voldemort.

All’interno della confezione troverai allora 9 minifigure tra cui Harry Potter, Hermione Granger, Bellatrix Lestrange, Lucius e Draco Malfoy, Luna Lovegood, Narcissa Malfoy e persino Dobby e Nagini.

Un set LEGO che può essere usato per giocare, ma anche per esporlo fieramente in casa. Acquista adesso la Villa Malfoy LEGO di Harry Potter in sconto a 142,49 euro.