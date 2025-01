Il nuovo set LEGO Art LOVE è in offerta lancio su Amazon (-18%)

Su Amazon è arrivato il nuovo set LEGO Art LOVE, ispirato all’iconica scultura Pop di Robert Indiana e destinato a diventare una gradevole decorazione per la propria casa. Puoi già acquistarlo in offerta lampo a soli 65,59 euro invece di 79,99 con consegna immediata.

Set LEGO Art LOVE: una scultura pop per la casa

Il set, una delle novità LEGO per il 2025, rende omaggio all’iconica scultura LOVE di Robert Indiana che viene qui reinterpretata con i celebri mattoncini. Il risultato è una decorazione per la casa dall’esplosione di colori vivaci come il rosso, il blu e il verde.

Un pezzo di design dunque perfetto per la casa o per l’ufficio, che ti permetterà di realizzare una decorazione unica e simbolica ideale da esporre su uno scaffale, una libreria o in qualsiasi angolo tu preferisca. Curato nei minimi dettaglio, aggiunge quel tocco di autenticità ricercato dagli appassionati di arte moderna.

Idea regalo versatile e piena di significato, la presenza di due libretti di istruzioni è pensata per costruire il set insieme a un partner, un amico o un familiare, così da condividere l’esperienza di costruzione con una persona a cui vuoi bene.

Un set che mette insieme creatività e design: acquistalo adesso in sconto lancio a soli 65,59 euro invece di 79,99.