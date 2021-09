Il nuovo MacBook Air non arriverà presto, purtroppo

L'analista Ming-Chi Kuo prevede che il nuovo MacBook Air con Apple Silicon di nuova generazione arriverà nel terzo trimestre del 2022. Brutte nuove per chi attendeva un restyling dell'attuale laptop fanless della mela.

MacBook Air M2: manca ancora un anno, a quanto pare

Il MacBook Air con SoC M1 ha debuttato quasi un anno fa, precisamente nell'autunno 2020. È stato molto acclamato dalla critica e ha ricevuto una grande accoglienza da parte dell'utenza. Tuttavia, sembra che i fan di Apple dovranno aspettare ancora un po' per il prossimo grande aggiornamento del piccolo PC portatile dell'azienda.

L'analista Ming-Chi Kuo afferma che il nuovo prodotto con Apple Silicon (M2?) aggiornato non dovrebbe arrivare fino al terzo trimestre del 2022. In parole povere, manca ancora un anno. La produzione di massa inizierà alla fine del secondo trimestre o all'inizio del terzo.

Questa previsione ci fa pensare che il device sia leggermente in ritardo rispetto alla timeline precedentemente rilasciata da Kuo della metà del 2022. Oltre agli interni di nuova generazione, questo nuovo Air dovrebbe presentare una riprogettazione della scocca simile a quella vista con l'iMac da 24″ con M1. Potrebbe anche arrivare in nuove frizzanti colorazioni.

A breve termine, Kuo prevede anche un peggioramento delle prospettive per quanto riguarda le vendite dell'attuale MacBook Air. La carenza di componenti è il fattore chiave, ma pare che ci sarà anche un fisiologico calo della domanda di macchine per il lavoro da casa per via del ritorno negli uffici.

Forse già il mese prossimo, Apple svelerà il nuovo MacBook Pro da 14 pollici con chipset M1X, pota HDMI, slot per le SD, display MiniLED e design aggiornato. Contestualmente a questo modello, dovrebbe arrivare anche la versione da 16 pollici, destinata a sostituire per sempre quella con SoC Intel attualmente in commercio.

L'OEM americano dovrebbe presentare anche la nuova generazione di AirPods 3 nei prossimi mesi; per le AirPods Pro 2 invece, sembra che ci sarà da aspettare ancora un bel po' di mesi.