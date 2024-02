Il nuovo LEGO Millenium Falcon è disponibile su Amazon: acquistalo ORA

Una delle novità LEGO del 2024 è questo bellissimo nuovo modello di Millenium Falcon, la celebre astronave di Star Wars, perfetto da essere esposto in casa come in salotto o nella propria camera personale. È in uscita domani, ma puoi prenotarlo su Amazon al suo prezzo di lancio di 84,99 euro e riceverlo a casa nel giro di pochi giorni.

Nuovo LEGO Millenium Falcon 2024: le caratteristiche del set

Questo set LEGO è formato da 921 pezzi e ti permette di ricreare fedelmente il famoso Falcon in scala media. Ogni dettaglio è curato con precisione, dalla cabina di pilotaggio al caratteristico design della parabola satellitare e dei cannoni.

Il set include anche un supporto costruibile progettato per esporre il Millennium Falcon in una posa dinamica. Completo di targhetta e mattoncino del 25° anniversario LEGO Star Wars, questo supporto aggiunge un tocco di eleganza al tuo modello finito, rendendolo perfetto per l’arredamento di casa o dell’ufficio.

Ideale sia per chi ama costruire e esporre modellini dettagliati, sia per chi desidera aggiungere un pezzo unico alla propria collezione di Star Wars, è semplicemente perfetto per ogni appassionato della saga e dei mattoncini LEGO.

Prenotalo adesso su Amazon al prezzo ufficiale di 84,99 euro: nel giro di pochi giorni sarà a casa tua pronto ad essere assemblato.