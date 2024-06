Il nuovo iPad Pro con M4 ha un piccolo SCONTO su Amazon

Buona opportunità su Amazon attiva sul nuovo iPad Pro da 11 pollici con chip M4: grazie ad un piccolo sconto puoi acquistarlo a 1149 euro invece di 1219, con spedizione Prime e possibilità di pagamento a rate sia tramite Amazon stessa, sia scegliendo Cofidis al momento del checkout.

iPad Pro con M4: la scheda tecnica di un tablet mostruoso

Il nuovo iPad Pro rappresenta un grosso passo in avanti per questa linea di tablet con un design sorprendentemente elegante e leggero che racchiude un magnifico display Ultra Retina XDR da 11 pollici con luminosità e contrasto eccezionali, fedeltà cromatica superiore e tecnologie avanzate come ProMotion, ampia gamma cromatica P3 e True Tone.

Il chipset M4 permette di ottenere prestazioni grafiche e di calcolo incredibili che ti permetteranno di gestire facilmente applicazioni complesse e multitasking intensivo: il tutto garantendo un’intera giornata di autonomia.

Presente una fotocamera frontale da 12MP con ultra grandangolo ideale e una posteriore da 12MP che cattura video e foto in 4K, con scanner LiDAR per esperienze in Realtà Aumentata. Quattro microfoni di qualità professionale e un sistema audio a quattro altoparlanti offrono un comparto sonoro ricco e potente.

Con WiFi 6E e connettore USB-C, iPad Pro è il dispositivo perfetto per professionisti, studenti e creativi. Acquistalo adesso in sconto a 1149 euro invece di 1219.