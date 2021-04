Le funzionalità di iOS 15 sono appena state trapelate. Stando a quanto si legge, ci sarà un centro di controllo ispirato a macOS, l’autenticazione a più fattori e molto altro ancora. È probabile che Apple introdurrà la nuova versione iOS per iPhone al WWDC 2021.

Il nuovo iOS 15 suggerisce che ci sarà il Touch ID su iPhone 13

Apple è pronta a ospitare la Worldwide Developer Conference (WWDC) 2021 tra pochi mesi. Si prevede che nel corso dell’evento l’azienda presenti le nuove versioni del software per iPhone, iPad, macOS e watchOS. Una fuga di notizie appena uscita suggerisce che il prossimo iOS 15 potrebbe essere dotato di un centro di controllo ridisegnato. Secondo un rapporto esclusivo di iPhoneSoft, i dettagli trapelati su iOS 15 indicano anche che la prossima serie di iPhone porterà due forme di autenticazione biometrica.

Non di meno, il portale francese dichiara che il centro di controllo potrebbe prendere in prestito il design e il layout da macOS Big Sur. Con questo look, gli utenti saranno in grado di trascinare le funzionalità per personalizzare il menù in base alle loro preferenze. Oltre a renderlo intuitivo, è probabile che iOS 15 presenti un layout di design migliorato con modifiche minime nel suo aspetto generale.

I dettagli trapelati non hanno dettagli visivi che ci possano far capire con esattezza quali saranno le principali novità. Ma in ogni caso, gli utenti di iPhone saranno ora entusiasti di provare la nuova versione di iOS 15 che uscirà entro la fine dell’anno. E la cosa migliore dei dispositivi Apple è che la maggior parte di queste funzionalità si estenderà anche ai “vecchi” modelli prcedenti.

È anche interessante vedere un iPhone in arrivo con la doppia funzionalità di sicurezza. Ciò significa che, nel 2021, la serie iPhone 13 potrebbe vedere il ritorno di Touch ID, insieme a Face ID che fa parte della configurazione sin dalla serie iPhone X. Tuttavia, non si aspetta che il Touch ID sia rilasciato in forma fisica. Piuttosto, Apple potrebbe implementarlo sotto il display, che sarà un’altra novità assoluta per l’azienda.

