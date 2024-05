Il nuovo bellissimo LEGO Mona Lisa arriva su Amazon: prenotalo SUBITO

Arriva su Amazon il bellissimo nuovo set LEGO Art tutto dedicato alla Gioconda: una fantastica riproduzione in mattoncini della celebre Mona Lisa che puoi già prenotare a soli 99,99 euro al prezzo minimo garantito. Il lancio è previsto a ottobre, ma considerato che andrà a ruba ti consigliamo di preordinarlo adesso per essere sicuro di riceverlo a casa pronto per diventare una nuova fantastica decorazione da parete.

LEGO Art Gioconda: la Mona Lisa a casa tua

Questo kit di costruzione ti permette di creare il più celebre pezzo d’arte rinascimentale italiana direttamente a casa tua. Tra le mani avrai una dettagliata riproduzione del famoso dipinto di Leonardo da Vinci che, una volta completata, può essere appesa come decorazione da parete in casa tua.

La cornice color oro inclusa aggiunge un tocco di eleganza e può anche essere utilizzata per esporre altri pezzi LEGO Art di questa magnifica collezione così da creare una sorta di galleria d’arte murale personalizzata tutta fatta di mattoncini.

Il set include due paia di occhi della Gioconda che possono essere scambiati con pezzi vuoti per dare al dipinto un aspetto più astratto o ancor più personalizzato. Praticamente a grandezza naturale, è il regalo perfetto per chiunque apprezzi l’arte e stia cercando qualcosa di originale per decorare la propria casa.

Prenotalo adesso a soli 99,99 euro: uscirà ad ottobre, ma ti assicuriamo che sta già andando a ruba. Meglio assicurarsi ora il proprio set per essere sicuri di riceverlo al D1 al miglior prezzo garantito.