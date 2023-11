Il nuovo Apple Watch SE da 40mm è in offerta a 239€ per il Black Friday di MediaWorld

Tra le offerte del Black Friday di MediaWorld segnaliamo il nuovo Apple Watch SE di quest’anno a 239€ invece di 269€, grazie allo sconto dell’11% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Il modello in promo è quello in versione GPS, con cassa in alluminio color Galassia da 40mm e cinturino Sport dello stesso colore della cassa. L’offerta di MediaWorld sullo smartwatch della casa di Cupertino è disponibile su questa pagina.

Apple Watch SE 2023 in sconto per il Black Friday di MediaWorld

Il prezzo di listino su Apple Store del nuovo Watch SE parte da 289€, quindi lo sconto offerto dalla promozione Black Friday di MediaWorld è pari a 50€. Il modello di quest’anno presenta un display retina con un picco di luminosità fino a 1.000 nit, una resistenza all’acqua fino a 50 metri e fino a 18 ore di autonomia con in più la possibilità di impostare la modalità Risparmio energetico.

Tra le funzionalità incluse si annoverano l’avviso tempestivo quando la propria frequenza cardiaca è troppo alta o troppo bassa, nonché le notifiche in caso di ritmo cardiaco irregolare e tono cardiovascolare basso. Ci sono anche il monitoraggio del sonno, del ciclo, il rilevamento di cadute e incidenti con annesse chiamate di emergenza internazionali e SOS emergenze.

Rispetto al prezzo precedente, quello di oggi è il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni.

Apple Watch SE 2023 è in offerta a 239€ su questa pagina, con la promo valida fino al prossimo 22 novembre o esaurimento scorte.

