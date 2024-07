Il Motorola Moto G84 5G è in offerta ad un prezzaccio: ecco perché va preso subito

Il Motorola Moto G84 5G è attualmente in offerta su Amazon a 195,50€, con uno sconto del 35% rispetto al prezzo consigliato di 299,90€. Questo smartphone rappresenta una scelta eccellente nella fascia media, combinando funzionalità avanzate e un design moderno a un prezzo competitivo.

Il Moto G84 5G è dotato di un display OLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Questo schermo offre colori vividi e un’ottima luminosità, rendendolo ideale per il consumo di contenuti multimediali e giochi. Il dispositivo è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 695, che offre prestazioni solide per l’uso quotidiano, comprese attività come il gaming e lo streaming video.

E’ equipaggiato con una generosa batteria da 5000mAh, che garantisce un’autonomia prolungata. La batteria può durare fino a un’intera giornata con un uso intensivo e offre fino a due giorni di utilizzo con un uso moderato. Inoltre, il dispositivo supporta la ricarica rapida da 30W, permettendo di ricaricare completamente il telefono in circa 80 minuti​.

Il comparto fotografico del Moto G84 5G include una fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP che funge anche da macro. Le foto scattate con buona illuminazione risultano dettagliate e con colori vivaci, mentre la modalità notturna migliora significativamente la qualità delle immagini in condizioni di scarsa illuminazione.

Nel complesso, si tratta di un ottimo midrange con caratteristiche piuttosto interessanti. A questo prezzo, è un opzione semplicemente formidabile: non farti scappare questa offerta e acquistalo ora ad un ottimo prezzo.