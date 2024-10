Il miglior smartphone di fascia media? A questo prezzo su Amazon vince OnePlus 12R

Il OnePlus 12R cala di prezzo su Amazon ed è ora disponibile al prezzo scontato di 498 euro. Si tratta dell’occasione giusta per poter mettere le mani su di uno smartphone davvero completo che, a questo prezzo, diventa il punto di riferimento della fascia media e l’alternativa giusta ai ben più costosi top di gamma. Il modello è venduto direttamente da Amazon. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

OnePlus 12R: al prezzo giusto con l’offerta di Amazon

Il OnePlus 12R è uno dei migliori mid-range sul mercato: tra le specifiche troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a cui si affiancano 16 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre a una batteria da 5.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida.

Lo smartphone ha un display AMOLED LTPO con diagonale di 6,78 pollici, risoluzione 1.5K e refresh rate di 120 Hz. Il sistema operativo è Android 14 e lo smartphone ha tre fotocamere posteriori, con un sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone ha un sensore di impronte sotto al display, il supporto Dual SIM e include anche il chip NFC.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è ora possibile acquistare il OnePlus 12R con un prezzo scontato di 498 euro. Lo smartphone, venduto e spedito da Amazon, diventa un best buy assoluto per la fascia media oltre che l’alternativa giusta ai top di gamma. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.