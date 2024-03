Il miglior regalo per la Festa del Papà? Surfshark VPN a meno di 3€ al mese

La sicurezza online è un elemento cruciale per garantire una navigazione tranquilla e priva di rischi. Con l’approccio innovativo di Surfshark VPN, puoi ottenere una protezione completa per te e per la tua famiglia. E ora, proprio in tempo per la Festa del Papà, c’è un’offerta da non perdere: fino all’85% di sconto su tutti i piani, più 2 mesi GRATIS.

Scegli il piano che meglio si adatta alle tue esigenze:

Starter a 2,29 euro al mese (85% di sconto): ideale per proteggere la tua navigazione quotidiana

al mese (85% di sconto): ideale per proteggere la tua navigazione quotidiana One a 2,89 euro al mese (82% di sconto): La soluzione perfetta per una sicurezza completa su tutti i dispositivi

al mese (82% di sconto): La soluzione perfetta per una sicurezza completa su tutti i dispositivi One+ a 4,49 euro al mese (75% di sconto): Mantieni le tue attività online al sicuro, con particolare attenzione alla protezione dell’identità

Funzionalità avanzate per una protezione completa

La tecnologia VPN esclusiva di Surfshark garantisce stabilità e velocità senza compromessi. Indipendentemente dal piano che scegli, avrai accesso a una vasta gamma di funzionalità progettate per proteggere la tua privacy online e garantire una navigazione senza interruzioni. Alcuni piani, tuttavia, potrebbero offrire più vantaggi rispetto ad altri.

Ti segnaliamo, in ogni caso, i principali:

Un servizio VPN , naturalmente, che ti consente di renderti pressoché invisibile sul web, modificando il tuo indirizzo IP

, naturalmente, che ti consente di renderti pressoché invisibile sul web, modificando il tuo indirizzo IP Alternative ID , uno strumento che ti consente di creare una nuova identità (e-mail) per quelle piattaforme che richiedono una registrazione online

, uno strumento che ti consente di creare una nuova identità (e-mail) per quelle piattaforme che richiedono una registrazione online CleanWeb , un utilissimo tool in grado di bloccare annunci e pop-up durante la navigazione

, un utilissimo tool in grado di bloccare annunci e pop-up durante la navigazione Alert : ricevi avvisi in tempo reale su eventuali violazioni dei tuoi dati personali

: ricevi avvisi in tempo reale su eventuali violazioni dei tuoi dati personali Un antivirus per proteggerti da malware, virus e altre minacce online

per proteggerti da malware, virus e altre minacce online Search, un ottimo motore di ricerca alternativo che ti permette di ottenere risultati di ricerca organici, senza pubblicità o tracker

Surfshark VPN è compatibile con la maggior parte dei dispositivi, inclusi Windows, macOS, Linux, Android, iOS e FireTV, ma può essere utilizzato con router, console di gioco e smart TV. Puoi anche installare facilmente l’estensione browser disponibile su Chrome, Firefox ed Edge.

Con Surfshark VPN, puoi navigare in modo sicuro e privato ovunque ti trovi – da casa oppure in viaggio, quando ti connetti a reti pubbliche. Approfitta dell’offerta per fare un regalo gradito al tuo papà in occasione della sua Festa: i piani, grazie agli sconti fino all’85%,partono da soli 2,29 euro al mese.