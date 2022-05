Capiamo bene quanto sia emblematica questa frase: “il miglior computer per fare video su YouTube”. Ma cosa significa? Cosa intendiamo? A cosa ci riferiamo? Bene, ve lo sveliamo subito. State calmi che ci arriviamo.

Fare video su YouTube significa creare contenuti, intrattenimento e, ovviamente, i video vanno girati con una camera o un telefono. Inutile dirvi che potete riprendere con qualsiasi cosa vogliate (smartphone, mirrorless, reflex, cineprese, videocamere, droni, action cam, camere a 360 e molto altro ancora), ma poi occorre montare il tutto.

Il computer per YouTube? Potrebbe non essere un PC

Qualcuno è solito utilizzare un iPad Pro per l’editing video. Sì, avete letto bene. Un iPad Pro da 11″ (da 12,9″ sarebbe meglio e su Amazon sta a 1076,00€ con chipset M1), una Pencil di seconda generazione (122,99€) e il software LumaFusion. Il risultato è eccezionale e se siete solito girare le clip con un iPhone è perfetto. Addirittura qualcuno usa un iPad Mini, ma noi lo consigliamo per il gaming).

Il laptop numero uno

Se invece volete un computer con piattaforma desktop, non possiamo non consigliarvi il MacBook Pro da 13″ con SoC Apple Silicon M1. È un processore potentissimo che, insieme a FinalCut Pro, fa girare perfino i video in 4K o 8K sulla timeline. Follia. Lo si porta a casa a 1257,00€ (scontato da 1479,00€) ed è una bomba.

Io stesso l’ho usato per un anno con Premiere (che è stato ottimizzato per i chipset della mela) e uso un iMac con lo stesso SoC per i lavori in ufficio.

Perché è perfetto per YouTube quindi?

Semplice: con questi prodotti potrete montare video in 4K girati con telefoni o mirrorless non troppo performanti (non cineprese Arri o RED per intenderci) e non avrete lag, rallentamenti o altro.

Questo ve lo diciamo per convincervi a osare e sperimentare. Se volete iniziare a fare video su YouTube vi bastano poche cose: un telefono, un computer con cui montare e tanta, tanta, tanta, tanta (l’ho già detto “tanta”?) fantasia. E un pizzico di follia.

Buon divertimento.