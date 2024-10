Il miglior adattatore CarPlay e Android Auto wireless 2-in-1 è in DOPPIO SCONTO su Amazon (coupon)

Questa occasione non la puoi perdere se stai cercando di rendere il sistema di infotainment della tua auto più immediato e completo. Questo adattatore 2-in-1 che ti permette di usare sia Android Auto che CarPlay in modalità wireless è disponibile a soli 52,49 euro invece di 89. Per averlo a questo incredibile prezzo devi spuntare la casella del coupon sconto che trovi in pagina.

Adattatore Android Auto e CarPlay wireless: una comodità pazzesca

L’adattatore è semplicemente geniale: lo colleghi alla porta USB della tua auto e, dopo aver effettuato l’associazione bluetooth con il tuo smartphone, potrai usare sia Android Auto che Apple CarPlay completamente wireless.

Il dispositivo è capace di passare senza interruzioni tra i sistemi Android Auto Wireless e CarPlay Wireless a seconda del telefono associato: il design miniaturizzato e compatto lo rende semplice da utilizzare in qualsiasi auto senza occupare troppo spazio.

Il connettore USB realizzato in rame puro placcato in oro, garantendo una conduttività affidabile. All’interno della confezione trovi invece tutto il necessario: l’adattatore e cavi USB-A e USB-C a seconda della dotazione della tua auto.

Una volta installato, ogni volta che salirai in macchina sia Android Auto che CarPlay partiranno in automatico senza che tu debba collegare il fastidioso cavo USB. Una comodità che puoi avere oggi con un fantastico doppio sconto: applica il coupon in pagina e pagalo soltanto 52,49 euro invece di 89.