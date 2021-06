IDC ha studiato il mercato dell'elettronica indossabile in Europa nel primo trimestre di quest'anno. Il settore, secondo gli analisti, si sta rapidamente riprendendo dall'impatto del coronavirus e dall'interruzione delle catene di approvvigionamento provocata da esso.

Nel periodo compreso tra gennaio e marzo inclusi, i clienti europei hanno acquistato 22,0 milioni di gadget indossabili: smartwatch, fitness tracker, cuffie completamente wireless (TWS), ecc. Si tratta del 33%, ovvero esattamente un terzo in più rispetto al primo trimestre dello scorso anno.

Il leader di mercato è Apple, la cui quota ha raggiunto il 35,6% nell'ultimo trimestre. Samsung è al secondo posto con un ritardo significativo – 16,1%. Xiaomi chiude la top tre con un punteggio dell'11,5%.

Si segnala che smartwatch di varia tipologia hanno rappresentato il 31,2% dell'offerta totale di dispositivi indossabili. Il segmento di mercato più grande con una quota del 53,2% è costituito da tutti i tipi di prodotti auricolari, in particolare le cuffie TWS.

Gli analisti prevedono che entro la fine di quest'anno il mercato complessivo dei gadget indossabili in Europa raggiungerà le 91,7 milioni di unità. Nel 2025, questa cifra dovrebbe essere di 168,4 milioni di unità.

Kyla Lam, analista di ricerca per i dispositivi indossabili per Western Europa, ha affermato:

Un anno dopo le interruzioni della catena di approvvigionamento e la fiducia dei consumatori, il mercato dei dispositivi indossabili ha mostrato segnali di ripresa con una crescita del 35,0% su base annua a causa del maggiore interesse per il monitoraggio del fitness e del benessere nel segmento dei consumatori. Il fattore di forma dell'orologio è cresciuto del 38,7% su base annua, con i produttori di smartwatch che hanno stretto nuove partnership con operatori di telecomunicazioni locali e hanno lanciato funzionalità più durevoli e innovative come la modalità sport, i quadranti, una maggiore durata della batteria e sensori più accurati per incoraggiare i nuovi utenti a unirsi ai loro ecosistema digitale. I prodotti indossabili continueranno a crescere man mano che i consumatori apprezzeranno la miniaturizzazione dei dispositivi intelligenti con multifunzionalità nell'era dell'autonomia di tracciamento automatico