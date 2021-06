Apple è attualmente il leader del mercato globale degli smartwatch. La sua serie di orologi intelligenti è stata un successo in tutto il mondo, grazie anche al marketing aggressivo tipico della compagnia americana. Ora, un nuovo rapporto ha evidenziato che la realizzazione di un Apple Watch Series 6, la società spende solo 136 dollari USA.

Apple Watch Series 6: un margine di profitto enorme per l'azienda

Secondo un rapporto di Counterpoint Research, l'analisi BoM (distinta dei materiali) per Watch Series 6 ha rivelato che la costruzione del dispositivo costa circa 136 dollari statunitensi. Il costo per il processore, per il display, i sensori e l'involucro insieme rappresenta circa il 68% del valore totale del dispositivo indossabile.

Ricordiamo che il Watch Series 6 è dotato di un display OLED Always On Retina LTPO che offre 1000 nit di luminosità di picco. Ma poiché l'azienda ha escluso la funzione Force Touch nel modello, il BoM complessivo è stato ridotto.

Questo ha persino reso lo smartwatch del gigante di Cupertino più sottile di 0,3 mm rispetto al suo predecessore. Non di meno, ha il display integrato con il modulo touch, rinforzato dal vetro ION-X che rappresenta circa il 13,2% del valore totale dell'orologio. Arrivando al SIP (System In Package), l'ultimo Apple Watch viene fornito con dual core basati sui “piccoli” core efficienti dal punto di vista energetico dei chipset A13, che il produttore di iPhone sostiene sia il 20% più veloce del SIP della generazione precedente.

Il modulo SIP dello smartwatch, insieme a 1 GB di RAM LPDDR4X e 32 GB di memoria interna, rappresenta circa il 23,7% del costo complessivo del dispositivo. Per chi non lo sapesse, il Watch Series 6 ha un costo di partenza di 399 dollari USA e di 439€ qui da noi.

I prodotti dell'azienda sono noti per avere un notevole margine di profitto, quindi non deve sorprendere che il costo effettivo sia la metà del prezzo al dettaglio per gli acquirenti.

Apple

Apple Watch 6

Smartwatch