Il MacBook Air da 15" (M3) è finalmente in offerta ad un ottimo prezzo

Il MacBook Air 15″ (2024) con chip M3 è un laptop che combina potenza e portabilità: prestazioni elevate e senza compromessi. Attualmente è disponibile su Amazon a 1.569,00 € (con uno sconto del 16% rispetto al prezzo di listino di 1.879,00 €): è una delle migliori scelte nella categoria dei laptop ultraleggeri e oggi può essere finalmente tuo ad un ottimo prezzo.

Il dispositivo è dotato di un display Liquid Retina da 15,3 pollici con una risoluzione di 2880×1864 pixel, che offre una qualità visiva eccellente con supporto HDR e copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3. Con una luminosità massima di 500 nits, il display è chiaro e brillante, ideale per lavori creativi e per la fruizione di contenuti multimediali. Sebbene il display sia limitato a un refresh rate di 60Hz, offre comunque una riproduzione fluida dei contenuti, grazie alla precisione visiva che Apple ha perfezionato.

Il chip M3 di Apple, con una CPU a 8 core e una GPU a 10 core, offre un notevole incremento delle prestazioni rispetto alla generazione precedente, rendendo il MacBook Air 15″ capace di gestire con facilità attività come l’editing video 4K, il multitasking pesante e il gaming leggero. Nonostante la sua potenza, il MacBook Air rimane completamente silenzioso grazie al suo design senza ventole, che dissipa il calore in modo efficiente attraverso il chassis.

La batteria da 66,5 Wh offre un’autonomia impressionante, che può arrivare fino a 18 ore di utilizzo con la riproduzione di video, rendendolo perfetto per chi ha bisogno di lavorare in movimento senza preoccuparsi della ricarica frequente. Inoltre, grazie alla connettività Wi-Fi 6E e al supporto per Bluetooth 5.3, le prestazioni wireless sono eccellenti, garantendo velocità di connessione elevate e stabilità.

Il MacBook Air 15″ include anche Touch ID per una sicurezza avanzata e una webcam FaceTime HD da 1080p, migliorata rispetto ai modelli precedenti per videochiamate più nitide e dettagliate. Non farti scappare questa occasione: acquistalo subito al miglior prezzo possibile.