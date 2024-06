Il LEGO Millenium Falcon è tornato in SCONTO su Amazon (-18%)

Torna in sconto su Amazon il bellissimo set LEGO Millenium Falcon: oggi puoi acquistarlo a soli 134,94 euro invece di 169,99 e scegliere di pagarlo anche a rate selezionando Cofidis al momento del checkout. Con la spedizione Prime sarà subito a casa pronto per essere montato.

Set LEGO Millenium Falcon: una meraviglia da avere

Questo set è dettagliato e ricco di funzionalità, ideale per gli appassionati della saga. Il modellino assemblato comprende infatti una torretta superiore e una inferiore girevoli, con la torretta inferiore che può ospitare due delle minifigure LEGO incluse nella confezione. I due shooter a molla servono a dare un aspetto ancora più interattivo al set.

Tra le altre cose troverai una rampa abbassabile e una cabina di pilotaggio apribile con spazio per due minifigure, una zona di carico con due container, un computer di navigazione con sedia girevole, e un compartimento nascosto per il contrabbando.

Il cargo Corelliano è arricchito da un divano e un tavolo dell’olo-gioco Dejarik, una cambusa, una cuccetta, un hyperdrive e vari strumenti di riparazione. Tra le minifigure troverai Finn, Chewbacca, Lando Calrissian, Boolio, C-3PO, R2-D2 e D-O, ognuno dotato di accessori originali.

Insomma ha tutto quello che serve per portare in casa propria la magia del Millenium Falcon: acquista il set LEGO in sconto a 139,94 euro invece di 169,99.