Il kit Braun Silk-épil 9 con Epilatore 3-in-1 CROLLA al 43% in MENO!

Il kit Braun Silk-épil 9, composto da epilatore, spazzola per la pulizia del viso e rasoio è ora forte ribasso su Amazon. Mentre il prezzo di listino si attesta sui 174,99€, grazie allo sconto del 43%, questo kit super completo arriva a costare solo 99,99€!

Tutte le caratteristiche del kit Braun

Il Braun Silk-épil 9 è un dispositivo completo per la cura del corpo che garantisce risultati sorprendenti e duraturi. Dotato della tecnologia MicroGrip e di ben 40 pinzette, questo epilatore non lascia spazio ai peli più corti, rimuovendoli con una precisione estrema fino a una lunghezza minima di 0,5 mm. Questo significa che potrai godere di una pelle liscia e priva di peli per un tempo molto più lungo rispetto ad altri dispositivi.

Ma le caratteristiche innovative del Braun Silk-épil 9 non finiscono qui. La sua testina, più ampia del 40% rispetto ai modelli precedenti, consente di coprire un’area maggiore in meno tempo, rendendo l’epilazione incredibilmente veloce ed efficiente. Oltre all’epilatore principale, il kit include anche una testina rasoio e un rifinitore per le zone più sensibili, offrendoti una soluzione completa per la cura del corpo.

La vera versatilità del Braun Silk-épil 9 emerge anche dalla sua impermeabilità al 100%. Questo significa che puoi utilizzarlo sotto la doccia o nella vasca da bagno senza alcun problema, godendo di un’epilazione delicata e confortevole in qualsiasi momento.

Ma le sorprese non finiscono qui: il kit comprende anche una spazzola di pulizia viso, progettata non solo per rimuovere le impurità, ma anche per illuminare la tua pelle, regalandoti un aspetto radioso e sano. Inoltre, una spazzola di pulizia dedicata per l’epilatore e un pratico caricatore completano l’esperienza, garantendo un utilizzo senza problemi e una pulizia agevole.

Fai tuo il kit Braun Silk-épil 9 a un prezzo di soli 99,99€ grazie a questo incredibile sconto su Amazon!