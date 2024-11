Il JBL Charge 5 è tuo con il 45% di sconto: audio potente e vibrante

Il JBL Charge 5 è uno speaker Bluetooth portatile che combina potenza sonora, resistenza e funzionalità avanzate. Questo modello, attualmente disponibile al prezzo scontato di 109,00€, offrendo un’ottima opportunità per chi cerca un dispositivo di alta qualità ad un prezzo competitivo: oggi risparmi il 45% sul suo normale prezzo di listino.

Dotato di JBL Pro Sound, il Charge 5 garantisce un suono potente e cristallino grazie al driver racetrack e ai doppi radiatori passivi che amplificano i bassi. Il dispositivo è progettato per affrontare qualsiasi ambiente, grazie alla certificazione IP67 che lo rende resistente all’acqua e alla polvere, rendendolo perfetto per le attività all’aperto.

La batteria integrata assicura un’autonomia di ben 20 ore, permettendo di ascoltare musica per tutta la giornata senza preoccuparsi della ricarica. Inoltre, il Charge 5 funge anche da powerbank, consentendo di ricaricare dispositivi mobili tramite la porta USB.

Questo speaker è dotato della tecnologia PartyBoost, che permette di collegare più unità compatibili per creare un’esperienza audio amplificata, ideale per le feste. Disponibile nella vibrante colorazione rossa, il Charge 5 si distingue per il design compatto e robusto, che unisce stile e praticità. Grazie alle sue caratteristiche avanzate e al prezzo competitivo, il JBL Charge 5 è una scelta decisamente vincente: non perdere altro tempo e acquistalo risparmiando!