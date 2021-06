Secondo quanto si legge, il futuro Google Pixel pieghevole avrà copertura in vetro ultrasottile a protezione del pannello. Ad oggi, Samsung è l'azienda nella categoria degli smartphone pieghevoli; di fatto, ha lanciato diversi terminali con differenti form factor.

Google Pixel foldable avrà il vetro UTG di Samsung

Oggi, molti altri produttori stanno entrando nel settore; e uno di questi è Google con il suo nuovo smartphone pieghevole Pixel. Ora, un nuovo rapporto proveniente dalla Corea afferma che Samsung fornirà il suo vetro ultrasottile (UTG) a Google. Finora, abbiamo visto che Samsung Display forniva il vetro UTG esclusivamente alla divisione Electronics dell'azienda stessa.

Si ritiene che la società sudcoreana abbia deciso di vendere UTG ad altre realtà poiché prevede di espandere la propria attività legata alla produzione dei display pieghevoli. Insieme a Google, la compagnia potrebbe iniziare a spedire UTG ad altre aziende nella seconda metà di quest'anno.

Il vetro ultrasottile è stato annunciato da Samsung nel febbraio dello scorso anno ed è prodotto utilizzando un processo di intensificazione che consente di ottenere una maggiore flessibilità e una durata superiore rispetto alla tradizionale finestra di copertura in poliimmide.

Per coloro che non lo sapessero, il Samsung Galaxy Z Flip è stato il primo telefono a utilizzare il vetro ultrasottile come copertura per il suo pannello interno. Anche il Galaxy Z Fold 2 lanciato a settembre dello scorso anno utilizza l'UTG.

Per quanto riguarda lo smartphone pieghevole Google Pixel, non ci sono informazioni sul design o sulle funzionalità del device. Ma si ipotizza che il terminale utilizzi il pannello OLED pieghevole di Samsung Display. Sebbene la data di lancio non sia nota, si ritiene che il telefono verrà presentato nel corso di uno speciale evento in autunno insieme ai futuri Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

