Il gaming phone di Lenovo cambierà le regole del mercato

Lenovo Legion Y90 dovrebbe disporre di un meraviglioso display AMOLED da 6,9″ con risoluzione FHD+ e refresh rate da 144Hz, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, fino a 18 GB di RAM, batteria da 5600 mAh sotto la scocca e molto altro ancora.

Lenovo Legion Y90: ecco cosa è emerso

Il colosso cinese sta stuzzicando la fantasia dei fan con il suo prossimo smartphone da gioco Legion Y90 con alcuni elementi del device da diverse settimane. L'azienda ha già confermato che sarà dotato di un sistema di raffreddamento ad aria bimotore con alette di raffreddamento con differenza di temperatura tra l'aria in ingresso e quella in uscita che può raggiungere i 25°C. Oggi Lin Lin, product director di Lenovo Legion, ha pubblicato la scheda tecnica completa della Legione Y90.

Viene confermato il SoC Snapdragon 8 Gen 1, la RAM fino a 18 GB con 4 GB aggiuntivi, soluzione di archiviazione doppia UFS 3.1 + SSD da 512 GB + 128 GB per 640 GB di spazio di archiviazione totale e una batteria da 5600 mAh con supporto per la ricarica rapida da 68 W. Non conosciamo ancora le specifiche della fotocamera.

Caratteristiche tecniche

Display AMOLED 20:9 Full HD+ da 6,9 pollici (2460 x 1080 pixel) con frequenza di aggiornamento di 144 Hz, frequenza di campionamento del tocco multi-dito di 720 Hz

Piattaforma mobile Octa Core Snapdragon 8 Gen 1 4nm con GPU Adreno di nuova generazione; RAM LPDDR5 da 12 GB con memoria interna da 128 GB (UFS 3.1), RAM LPDDR5 da 16 GB / 18 GB con memoria interna da 256 GB / 512 GB (UFS 3.1);

Android 12 con ZUI 13;

Doppia SIM;

Sensore di impronte digitali in-display;

Altoparlanti stereo, Dolby Atmos;

5G NSA/SA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz + 6GHz), Bluetooth 5.1, GPS (L1/L5)+ GLONASS, USB Type-C, NFC;

Batteria da 5600 mAh (tipica) con ricarica rapida da 68 W;

Il Lenovo Legion Y90 dovrebbe essere introdotto in Cina alla fine di questo mese e dovremmo conoscere la data di lancio esatta tra pochi giorni.