Il gadget da 10€ per usare lo smartphone come postazione PC su grande schermo

Costa appena 10,99€, e guardandolo su Amazon di sfuggita probabilmente neanche attirerebbe la tua attenzione. Un vero peccato perché questo gadget ti permette di utilizzare lo smartphone come se fosse una vera e propria postazione PC, addirittura sfruttando uno schermo esterno.

Perfetto per tutti i dispositivi Android con porta di ricarica USB di tipo C e supporto all’OTG (presente sulla quasi totalità dei device), è in grado di sorprendere. Completa adesso il tuo ordine, se è ancora in offerta, per accaparrartelo con spedizioni veloci e gratis, grazie ai servizi Prime.disponibilità limitata.

Nonostante la grande utilità, l’utilizzo è semplicissimo. Ti basterà collegarlo alla porta d’ingresso del tuo telefono e quello che otterrai saranno altre tre nuove porte.ci sarà quella USB C alla quale collegare il caricabatterie o altri dispositivi, ma non solo. Otterrai anche una USB di tipo A per il collegamento di vari tipi di periferiche e infine un’uscita HDMI per il collegamento di schermi esterni.

Sfruttando un po’ l’ingegno, e combinando anche la funzionalità Bluetooth che consente al collegamento di altre periferiche ancora, ti renderai conto che potrai utilizzare effettivamente il tuo smartphone per creare una postazione PC. Per esempio, potrai collegare un display esterno, una tastiera, un mouse (wireless oppure tramite cavo), ma anche delle memorie esterne e diverse tipologie di periferiche.

Completa adesso il tuo ordine e prendi questo gadget particolarissimo, e dal gran potenziale, a 10,99€ appena con spedizioni veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime.Promo a tempo limitato.