Il FUORITUTTO di Unieuro è impressionante: 10 BOMBE imperdibili (da 10€ fino a 60€)

Da Unieuro è iniziato il Fuoritutto. L’occasione è perfetta per fare una marea di shopping a mini prezzo. Sconti elevatissimi su tantissima tecnologia. Dai uno sguardo alla nostra selezione di 10 imperdibili da 10€ a meno di 60€, ma non dimenticare di sfogliare l’intero catalogo! Spedizioni gratis!

Questo bellissimo mouse wireless di HP è compatto, completo e preciso. Perfetto da abbinare al tuo PC portatile. Prendilo a 10,49€ (sconto 30%)..

L’eccellente presa smart di EZVIZ è super semplice da configurare e ti permette di rendere intelligente praticamente qualsiasi oggetto hai in casa. Dalla macchina del caffè alla tua amata lampada vintage. Gestisci tutto tramite applicazione per smartphone, ma anche usando la voce, grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Home. Inoltre, integra un monitor dei consumi: conoscerai in tempo reale l’assorbimento energetico dei tuoi prodotti. Prendila ora a 12,99€ (sconto 48%).

Lo spettacolare zaino super slim di HP è un prodotto premium. Tessuto resistente al contatto accidentale con l’acqua (come la pioggia) e tanto spazio per il PC e i tuoi oggetti. Due scompartimenti con cerniera e tasca laterale per bottiglia oppure ombrello. Un bellissimo design e un prezzo ridicolo: portalo a casa a 13,99€ (sconto 30%).

Goditi la musica che ami i più senza il vincolo dei cavi, grazie a questo spettacolare speaker wireless, sempre firmato HP. Un prodotto bellissimo nel design e facile da abbinare – tramite Bluetooth – al tuo smartphone, tablet o PC. Non perdere l’occasione di risparmiare il 30% e prendilo a 20,99€ appena.

Xiaomi Mi Smart Band 6, a questo prezzo, è un regalo. Uno smartband completo sotto ogni punto di vista, dotato di un sacco di funzionalità dedicate a sport, salute e non solo. Infatti, è anche un validissimo assistente digitale da polso, che ti aiuterà a gestire tutte le notifiche in arrivo sullo smartphone. Prendilo adesso a 34,99€ appena.

Un hard disk esterno da ben 512GB firmato Intenso di altissima qualità. Super compatto e veloce, è perfetto per portare in giro tutti i tuoi file, anche di grandi dimensioni. Un prodotto premium, che ti accaparri a 49,99€ (sconto 58%).

Il celeberrimo Google Nest Hub di seconda generazione, con ampio display, è l’ideale per una casa smart spettacolare basata sull’assistente vocale Google Home. Un prodotto di design, super ricco di funzionalità. Prendilo in promozione a 59,99€ (sconto del 40%).

Logitech Z333 da è un sistema audio composto da 3 pezzi. Volume alto e chiaro, bassi ben definiti e un design super accattivante. Prendilo in promozione a 59,99€ (sconto del 25%).

Amazfit Bip 3 Pro è uno smartwatch super completo dotato di GPS integrato super preciso e ampio display da 1,69″. Un sacco di modalità sportive dedicate, tantissime funzioni dedicate alla salute (incluso il monitoraggio della quantità di ossigeno nel sangue). Prendilo a 59,99€ (sconto 14%).

Xiaomi TV Stick 4K è un sistema che rende intelligente qualsiasi schermo o televisore sia dotato di ingresso HDMI. Ultimo modello, grazie alla presenza del sistema operativo Android TV, potrai scaricare le applicazioni che preferisci e guardare i contenuti in streaming e on demand che ti piacciono di più, direttamente da Netflix, Prime Video, DAZN, Disney+ e non solo. In promozione, la prendi a 44,99€ (sconto 35%).

Non dimenticare di dare un’occhiata a tutte le altre chicche del Fuoritutto di Unieuro. Il catalogo è immenso: sfoglialo adesso e fai eccellenti affari. Sii veloce però: le scorte sono super limitate!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.