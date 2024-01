Il freddo sarà un brutto ricordo grazie agli Scaldamani Elettrici a soli 10€!

Sei una di quelle persone incredibilmente freddolose e non sai più come tenere le tue mani al caldo? Grazie a questi scaldamani elettrici potrai riscaldarti anche all’esterno con discrezione. Già scontati del 5%, grazie al coupon potrai far abbassare il prezzo di un’ulteriore 40%! Il costo arriverà così a soli 10,82€ invece dei classici 22,94€! Vediamo insieme tutte le caratteristiche degli scaldamani elettrici.

Tutte le caratteristiche di questi Scaldamani Elettrici

Gli scaldamani elettrici si distinguono per la rapidità con cui raggiungono la temperatura desiderata, impiegando solamente 2 secondi per offrire un calore costante e duraturo. Questo risultato è possibile grazie alla tecnologia avanzata di riscaldamento su entrambi i lati, alimentata da due batterie ricaricabili da 3000 mAh. La versatilità degli scaldamani elettrici si esprime attraverso tre livelli di temperatura regolabili, adatti a diverse esigenze di calore: 35-42℃, 42-48℃ e 48-55℃.

Compatti e portatili, con un peso di soli 71g ciascuno, gli scaldamani possono essere utilizzati separatamente per riscaldare entrambe le mani o combinati per concentrare il calore. Inoltre, possono essere agevolmente riposti in tasche, guanti o maniche.

Il cavo di ricarica Dual Tipo-C consente di caricare simultaneamente due scaldamani in sole 4-5 ore. Un indicatore luminoso a 3 livelli informa in modo chiaro sulla carica rimanente e sullo stato del riscaldamento.

Realizzati con materiali di alta qualità, inclusi batterie al litio avanzate, lega di alluminio premium e componenti durevoli in ABS/PC, gli scaldamani elettrici incorporano un sistema di controllo smart del chip. Questo garantisce una sicurezza completa, proteggendo da sovratensione, sovraccarico e scarica eccessiva. Insomma, non ci sarà alcun pericolo durante l’ultilizzo di questi scaldamani elettrici.

Non temere più il freddo grazie a questi scaldamani elettrici. Pagali solo 10,82€, ma ricorda di selezionare il coupon del 40%! Si tratta di uno sconto davvero corposo, quindi non perdere altro tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.