Il fornitore di Apple vuole investire nelle auto elettriche

Il produttore di Apple Foxconn ha appena annunciato che sta collaborando con il Ministero degli investimenti indonesiano insieme ad altre aziende per lo sviluppo di veicoli elettrici nella regione.

Foxconn investe nelle auto EV: Apple Car in vista?

Secondo un rapporto di Reuters, il fornitore taiwanese della mela ha stretto una partnership con l'Indonesia e con altre compagnie per aiutare a rafforzare il settore dei veicoli elettrici. Per chi non lo sapesse, l'azienda si è recentemente espansa al di fuori del settore degli smartphone ed è entrata nel mercato automobilistico negli ultimi tempi. Aveva persino raggiunto un accordo con la startup statunitense Fisker e anche con il gruppo energetico thailandese. Ora sta firmando un memorandum d'intesa (MoU) per gli investimenti nelle tecnologie relative ai veicoli elettrici.

Ciò include la produzione di batterie, che sarà anche sostenuta da investimenti del Ministero degli investimenti indonesiano e dell'Indonesia Battery Corporation, una società energetica PT Indika Energy e del produttore di scooter elettrici taiwanese Gogoro.

Inoltre, la partnership mira a costruire un “un nuovo ecosistema energetico” nel paese del sud-est asiatico per lo sviluppo anche delle industrie di supporto dei veicoli elettrici.

Ciò includerebbe aspetti come i sistemi di accumulo di energia, le stazioni di scambio delle batterie e il riciclaggio. Sfortunatamente, la portata e l'entità esatte della spesa sono attualmente sconosciute e anche i piani di produzione sono al momento vaghi. Foxconn sta cercando di fornire componenti o servizi al 10% dei veicoli elettrici mondiali entro il 2025-2027.

Tutto questo ci fa pensare: potrebbe essere una mossa strategia per la realizzazione della futura Apple Car? Staremo a vedere.