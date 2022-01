Apple Car: un altro responsabile lascia il progetto

Il responsabile tecnico della Apple Car lascia il suo ruolo e passa alla compagnia di Zuckerberg, Meta. Scopriamo insieme cosa sta succedendo a questo progetto di Cupertino.

Perché tutti abbandonano Apple Car?

Il progetto legato allo sviluppo della prima automobile della mela ha subito un'altra battuta d'arresto con la perdita di un altro responsabile tecnico del progetto del veicolo a favore di Meta.

L'Apple Car ha sofferto di un consistente ricambio di dipendenti che si sono uniti e hanno lasciato l'azienda; adesso sembra che tale mossa sia destinata a continuare nel 2022. Secondo quanto riferito, il capo dell'ingegneria del software della prima vettura smart ed elettrica di Tim Cook ha abbandonato Apple, preferendo un altro ruolo in una compagnia competitor.

Joe Bass è stato Lead Engineering Program Manager for Autonomous Systems presso Apple da gennaio 2015. Come notato da Mark Gurman nella newsletter “Power On” di Bloomberg, a gennaio ha aggiornato il suo account LinkedIn, dimostrando di aver lasciato Apple per una nuova posizione altrove. Ora lavora in Meta, come Direttore del Technical Program Management per Mixed Reality Technologies.

Il licenziamento di Bass avviene poco dopo che un certo numero di altri ingegneri hanno fatto lo stesso a dicembre. Inizialmente, anche il direttore senior dell'ingegneria per lo Special Projects Group si è spostato nella startup di aerei elettrici Archer Aviation, ed è stato seguito da altri due presso la stessa compagnia, mentre un altro è andato in Joby Aviation.

Mentre si ipotizza che passeranno anni prima che l'OEM di Cupertino spedisca un'Apple Car ai consumatori, possibilmente entro il 2025, si pensa che la società possa annunciare una partnership strategica per veicoli elettrici nel 2022, che potrebbe gettare le basi per l'eventuale debutto.

Ad ogni modo, è ancora plausibile che la presentazione di una macchina EV e smart del colosso statunitense possa avvenire nei tempi previsti per soddisfare le previsioni. Staremo a vedere.