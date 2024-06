Il Dyson V15 Detect è in offerta su eBay ad un ottimo prezzo

Usando il codice sconto “VACANZE24”, oggi l’aspirapolvere senza fili Dyson V15 Detect può essere tuo ad un prezzo clamorosamente ribassato. Lo paghi 539€, con un ottimo risparmio sul suo normale prezzo di listino: ti ricordo che al momento del checkout, usando PayPal come metodo di pagamento, potrai scegliere di dividere l’importo in tre rate mensili.

L’offerta è davvero ottima: ti basti pensare che sullo store ufficiale del produttore lo pagheresti quasi 800€. Proprio per questo motivo, ti consiglio di non perdere altro tempo: le unità in promozione stanno andando rapidamente a ruba e l’offerta potrebbe terminare in qualsiasi momento, lasciandoti a bocca asciutta.

E’ semplicemente uno dei migliori aspirapolveri senza filo in commercio. Il suo innovativo motore, che genera 230 air watt di potenza, è superiore del 24% rispetto alla gamma V11. Questo incremento di potenza, unito al sensore acustico piezoelettrico, consente all’aspirapolvere di rilevare e classificare le particelle di polvere, visualizzando queste informazioni su uno schermo LCD insieme al livello di carica della batteria e alla modalità di potenza selezionata​.

Il Dyson V15 Detect è dotato di due testine di pulizia principali: la “Laser Slim Fluffy“, che proietta un raggio laser verde per evidenziare la polvere microscopica sui pavimenti duri, e la “High Torque”, che regola automaticamente la potenza di aspirazione in base al tipo di pavimento. Questa testina è dotata di 56 denti in policarbonato che tagliano i capelli in piccoli segmenti per evitare che si aggroviglino​.

Nonostante una potenza così elevata, l’autonomia rimane comunque buona: circa 60 minuti con una singola ricarica, che richiede 4.5 ore. E’ comunque possibile sostituire la batteria per riprendere subito la pulizia senza pause. Non farti scappare questa offerta: acquista subito il Dyson V15 a soli 539€.