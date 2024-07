Il Dreame L10s Pro Gen 2 è in offerta ad un prezzo imperdibile: il migliore nella fascia media?

Il Dreame L10s Pro Gen 2, attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 16% al prezzo di 379,00€: è una delle migliori soluzioni ibride per la pulizia domestica. Aspirazione potente e lavaggio a fondo: tutto in un solo device.

Questo modello è stato notevolmente migliorato rispetto al suo predecessore, offrendo una potenza di aspirazione aumentata fino a 7000 Pa, grazie al sistema Vormax Suction System, che lo rende capace di affrontare anche lo sporco più ostinato. La capacità del serbatoio d’acqua è stata aumentata a 300 ml, permettendo una pulizia prolungata senza interruzioni. Inoltre, il Dreame L10s Pro Gen 2 è dotato di un sistema di sollevamento automatico dei mop di 7 mm, che evita il contatto con i tappeti durante la pulizia​.

L’efficienza di questo robot è ulteriormente garantita dalla tecnologia di navigazione LiDAR e dal sistema di rilevamento ostacoli a 3D, che consentono una mappatura precisa e l’evitamento intelligente degli oggetti. La batteria da 5200 mAh fornisce fino a 155 minuti di autonomia in modalità silenziosa, coprendo superfici fino a 145 m² con una singola carica​.

Il Dreame L10s Pro Gen 2 è anche dotato di un sistema di mop a doppia rotazione ad alta velocità DuoScrub, che assicura una rimozione efficace dello sporco e delle macchie. Questo sistema, combinato con il riconoscimento ultrasonico dei tappeti, permette al robot di aumentare automaticamente la potenza di aspirazione sui tappeti e di sollevare i mop per evitare di bagnarli​.

La gestione del dispositivo è facilitata dall’app Dreamehome (a nostro avviso una delle migliori) che permette di personalizzare le modalità di pulizia, la potenza di aspirazione e i tempi di pulizia, oltre a creare mappe di diversi piani e impostare zone vietate alla pulizia. E’ possibile controllare il robot tramite assistenti vocali, rendendo l’esperienza di pulizia ancora più comoda e personalizzata​. Non farti scappare questa offerta irripetibile: rimane ancora pochissimo tempo!