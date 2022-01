Il divertente (ed errato) titolo di Repubblica sull'affare Xbox-Activision

L'edizione di ieri del noto quotidiano “La Repubblica” ha trattato anche la colossale acquisizione di Activision da parte di Xbox, annunciata nel pomeriggio del 18 gennaio. Se da un lato il modo in cui l'argomento è stato esposto dalla stampa generalista è generalmente corretto, dall'altro la scelta del titolista ha scatenato l'ilarità del web.

Il titolo di Repubblica su Xbox e Activision: Microsoft si dà ai videogame!

Esatto. L'articolo è titolato proprio “Microsoft si dà ai videogame, 75 miliardi per Activision“. Ovviamente, da questo punto di vista, è un titolo totalmente errato. Non si tratta certamente di un nuovo ingresso per il colosso di Redmond nel mercato dei videogiochi, dato che le console Xbox esistono dal 2001 e, ancora più in generale, Microsoft lavora con il settore dell'intrattenimento elettronico da più di 40 anni.

Come spesso accade in questi casi, è più il titolista a fare il “danno” che l'autore dell'articolo stesso, il quale si sofferma correttamente sugli obiettivi di Microsoft con questa gigantesca acquisizione, anche se non si capisce da dove arrivi la cifra dei 75 miliardi di dollari: l'accordo è stato sottoscritto sulla base di “soli” 68.7!

A parte questo, nel pezzo si sottolinea come l'obiettivo del gigante fondato da Bill Gates sia quello di spingere su quelli che ad oggi sono i suoi grandi progetti in ambito gaming, quindi Xbox Game Pass e Xbox Cloud, e per farlo ha bisogno di grandi prodotti originali capaci di attirare nuovi abbonati. Ok, qualche concetto viene espresso in modo un po' confuso, ma non staremo qui a riportare per intero l'articolo.

Sta di fatto che quel titolo ha scatenato l'ilarità degli utenti sui social network, diventando immediatamente virale specialmente tra gli appassionati di videogiochi. In compenso, se può consolare il titolista di Repubblica, va detto che neanche il Corriere della Sera è stato da meno.

E anche qui c'è del resto una reinterpretazione della cifra di acquisizione, seppur più vicina a quella annunciata. Meglio di niente!