Master Lu ha appena rivelato l'elenco degli smartphone Android più performanti usciti nel corso del primo semestre 2021. SPOILER: il gaming phone Black Shark 4 Pro conquista il primo posto.

Black Shark 4 Pro: l'Android più potente del 2021

Molti produttori di device mobili hanno lanciato i loro flagship di punta, ossia prodotti che offrono funzionalità premium e specifiche da top di gamma. Ora, Master Lu ha annunciato l'elenco degli smartphone Android più performanti per la prima metà di quest'anno.

È interessante notare che i primi tre posti sono occupati da gaming phone. Black Shark 4 Pro è in testa alla lista, seguito dall'Asus ROG Gaming Phone 5 Phantom e dal Nubia Red Magic 6 Pro di ZTE.

Dato che sono tutti smartphone da gioco, tutti e tre i dispositivi sono alimentati dal chipset Qualcomm Snapdragon 888. In cima alla classifica, il prodotto di Xiaomi ha ottenuto un punteggio medio di 938.991 punti.

Per sfruttare tutta la potenza del SoC Snapdragon 888, il Black Shark 4 Pro è stato dotato di un sistema di raffreddamento a liquido tridimensionale “sandwich” 2.0 al fine di godere di una dissipazione avanzata del calore per il chip 5G, per il processore e il chip di ricarica da 120 W. È progettato con un layout che evita efficacemente un'eccessiva concentrazione di fonti di calore.

Oltre ai tre sopra menzionati, altri smartphone che entrano nell'elenco degli smartphone Android più performanti sono: il Vivo X60 Pro+, l'iQOO 7, lo Xiaomi Mi 11 Ultra, OPPO Find X3 Pro, il Realme GT, il OnePlus 9 Pro e il Redmi K40 Pro.

Ci sono alcuni altri smartphone di punta in arrivo, che dovrebbero essere lanciati nelle prossime settimane. La maggior parte dei nuovi gadget potrebbe essere alimentata dal chipset Qualcomm Snapdragon 888 Plus. Come indica il nome, si tratta di una versione aggiornata dell'attuale SoC premium del chipmaker americano, dotata di una velocità di clock più elevata e di prestazioni AI migliori.

