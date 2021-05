Black Shark 4 Pro mantiene la leadership nella classifica di punta delle migliori prestazioni di AnTuTu del mese di aprile.

Black Shark 4 Pro senza freni: chi lo batterà?

La società di benchmarking AnTuTu ha pubblicato la classifica dei 10 migliori smartphone nel mese di aprile 2021. Proprio come annunciato in precedenza, i modelli in elenco sono stati benchmark utilizzando per la prima volta il nuovo score di punteggi AnTuTu V9.

L’elenco è interamente dominato dai modelli di punta aventi il processore Qualcomm Snapdragon 888 e bisogna ammettere che sono tutti piuttosto interessanti. La classifica ha visto il Black Shark 4 Pro mantenere la sua posizione in cima alla classifica con un punteggio medio di 860467, continuando il suo forte run-in del mese scorso. Tuttavia, sei dei modelli che erano sulla lista a marzo sono stati eliminati dalla classifica di aprile. Fra questi troviamo l’ Asus Rog Phone 5, il Vivo X60 Pro +, l’iQOO 7, il Redmi K40 Pro, il Meizu 18 e il 18 Pro.

Il secondo posto è occupato dall’OPPO Find X3 Pro con un punteggio medio di 831801. Altri modelli in classifica sono: OnePlus 9 Pro, Lenovo Legion Gaming Phone 2 Pro , Vivo X60 Pro +, iQOO 7, OnePlus 9, Xiaomi Mi 11 Ultra e Mi 11 vanilla.

E la fascia media?

AnTuTu ha anche rilasciato una classifica dei 10 migliori smartphone di fascia media con le migliori prestazioni. Proprio come a marzo, il Redmi 10X con un chip MediaTek Dimensity 820 è in testa alla classifica con un punteggio medio di 455.838.

I primi 10 modelli di fascia media includono anche iQOO 3, Huawei Nova 8 Pro, Honor 30, Huawei Nova 8, Huawei Nova 7, Honor X10, Huawei Nova 7 SE, Redmi Note 9 Pro 5G e OPPO Reno 5 5G. È significativo osservare che ci sono sei modelli Huawei nell’elenco dei modelli di fascia media più performanti. Ci aspettiamo che la classifica possa cambiare nel mese di maggio, complice l’arrivo dei nuovi midrange di diversi brand cinesi e non solo.

