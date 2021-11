Il Cyber Monday Amazon IMPAZZA: offertone economiche (meno di 50€)

Il Cyber Monday è appena partito su Amazon. L'ultimo grande atto di una settimana di sconti che è culminata con il Black Friday e troverà degna conclusione in questo lunedì di offerte su una miriade di prodotti. Dai un'occhiata alle occasioni top a meno di 50€ e non dimenticare di sfogliare le nostre guide agli acquisti: sono tutte super attente al prezzo.

Cyber Monday Amazon: offerte a meno di 50€ da non perdere

Una carrellata di prodotti selezionati a mano dallo store, tenendo conto del rapporto fra qualità e prezzo e dello sconto.

Prodotto 1: una buona friggitrice ad aria, con design vintage, da ben 3 litri. Il brand Bear è parte dell'ecosistema Xiaomi e questo ne garantisce la qualità. Super semplice ed efficace da usare, puoi sfruttarla anche come fornetto. La prendi a 49,99€ invece di 72,99€.

Prodotto 2: la gioia di abiti stirati, la felicità di non perderci tempo. Ecco, con lo stiratore verticale di Electrolux si tratta di emozioni possibili. Il modello da 1200W, bello ed efficace, lo puoi prendere a 34,99€ invece di 59,99€.

Prodotto 3: questo dispositivo di Xiaomi è utilissimo. Si tratta di un umidificatore smart (che quindi gestisci via applicazione e con assistenti vocali), che ha anche funzionalità antibatterica. Questo significa che, attraverso i raggi UVC, l'acqua viene sterilizzata (liberata da germi e batteri) prima di andare in circolo. Lo prendi a 49,99€ invece di 57€.

Prodotto 4: un ottimo aspirapolvere compatto senza fili, dotato d potenza di aspirazione di 4500Pa e un sacco di accessori. Puoi usarlo in casa, ma anche in auto: raggiungi praticamente qualsiasi angolo e fessura da ripulire, senza alcuna fatica. Lo prendi a 27,19€ invece di 33,99€.

Prodotto 5: Oral-B Smart 4 4500 è un eccezionale spazzolino intelligente, ricco di tecnologia, che ti permette di raggiungere l'igiene orale perfetta con l'aiuto della specifica applicazione. Lo colleghi in Bluetooth allo smartphone e resti impressionato da quello di cui è capace. Lo prendi, con due testi in confezione, a gran prezzo: 49,99€ invece di 134,99€.

Prodotto 7: un telefono iconico, che ritorna in forma di feature phone bellissimo. Si tratta del celeberrimo Nokia 6310, che si rifà il look e vanta un display a colori da 2,8″ protetto da vetro curvo. Supporto dual SIM, fotocamera posteriore, radio FM e – ovviamente – presenza del gioco Snake! Al Cyber Monday Amazon lo prendi a 47,90€ invece di 59,99€.

Prodotto 8: uno smartwatch spettacolare, che a questo prezzo è imperdibile. Si tratta di TicWatch GTH, wearable completo sotto ogni punto di vista, in special modo come monitor per la salute. Battito cardiaco, quantità di ossigeno nel sangue e persino misurazione della temperatura della pelle. Validissimo alleato per lo sport e per gestire dal polso le notifiche ricevute sullo smartphone, ora lo porti a casa a 38,99€ invece di 49,99€.

Prodotto 9: una soundbar compatta con suono 3D, pronta a stupire. Un output di potenza di 20W e massima flessibilità per la connessione: a cavo (AUX oppure ottico) o tramite Bluetooth. Non manca un telecomando per la gestione rapida: così completa puoi piazzarla ovunque, collegandola a PC, TV, smartphone e tablet. Adesso la prendi a 37,46€ invece di 49,95€.

Prodotto 10: il nuovo speaker wireless portatile di OPPO non solo è bellissimo, con il suo design retrò, ma è anche dotato di display che segna l'orario e ti permette di sfruttare la funzionalità di sveglia. Pulsanti grandi e facili da trovare, batteria integrata e un suono limpido e pulito. Lo prendi a 19,99€ appena.

Tutte le altre occasioni

Oltre alla top ten che ti ho appena mostrato, c'è di più. Ci sono i dispostivi Amazon a gran prezzo: smart speaker e smart display a partire da 14€. Ci sono genialate vere e proprie a meno di 15€ e ci sono anche prodotti di tecnologia “mai più senza” a meno di 25€.

Il Cyber Monday Amazon è oggi ed è bene approfittare delle offerte più ghiotte, soprattutto in previsione dei regali di Natale. Chi ha detto che bisogna necessariamente spendere un patrimonio per farli?