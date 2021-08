Gli sviluppatori di piattaforme mobili stanno passando attivamente alle soluzioni aventi modem 5G e le spedizioni di SoC con il supporto alle sole reti 4G hanno iniziato a diminuire. A tal proposito, nella seconda metà del 2021, i prezzi per i chipset LTE inizieranno a crescere; al contrario, i SoC 5G saranno sempre più economici. Questo è quanto rivelano da un recente rapporto cel DigiTimes.

I chipset 4G saranno più costosi: come mai?

I produttori di chip mobili MediaTek, Qualcomm, Unisoc stanno ora promuovendo attivamente i loro ultimi prodotti 5G. Inoltre, MediaTek e Qualcomm hanno già completamente rinnovato la propria gamma, coprendo tutte le fasce di prezzo con SoC aventi il supporto alle reti di quinta generazione.

Data la carenza globale di semiconduttori, le soluzioni 4G stanno ricevendo meno attenzione da produttori, fornitori e appaltatori, il che prevedibilmente porterà ad un aumento del prezzo di tali prodotti.

Fonti di DigiTimes, associate ai produttori cinesi di telefoni cellulari, hanno affermato che la domanda di dispositivi con supporto per le reti di quinta generazione rimarrà elevata per il prossimo futuro e nei prossimi 2-3 anni il volume delle spedizioni di smartphone 5G raddoppierà di anno in anno.

Allo stesso tempo, le reti 4G rimangono una priorità in molti mercati emergenti. A tal proposito, si evince che gli smartphone LTE e le relative soluzioni si stanno rivelando più redditizie di prima.

Gli operatori mobili cinesi China Telecom, China Unicom e China Mobile hanno riportato i loro risultati per la prima metà del 2021: secondo quanto si apprende, ci sono stati più di 500 milioni di abbonati alle reti di quinta generazione.

Il sito di news britannico The Register ha chiarito che alla fine di marzo 2021, tre operatori mobili in Cina avevano 322 milioni di abbonati alle reti 5G e 1,12 milioni di stazioni base per questo nuovo standard. Per tre mesi, la base degli abbonati è cresciuta in modo significativo.

