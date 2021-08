Il controller wireless per Xbox Aqua Shift Special Edition ha tutto il blu che desiderate: Microsoft lo ha appena rilasciato nelle scorse ore e possiamo dire che è semplicemente meraviglioso.

Xbox Aqua Shift: il Il Controller Wireless che desiderate è qui

Il nuovo joypad per Xbox è disponibile in diverse colorazioni. C'è anche il programma Xbox Design Lab per coloro che desiderano personalizzare il proprio controller in una maniera semplicemente unica. Tuttavia, questo non impedisce al produttore di annunciare nuovi colori per il mercato. L'ultimo ad arrivare è l'edizione speciale Aqua Shift che è stato annunciato oggi e vanta funzionalità che non troverete sugli altri prodotti.

L'Aqua Shift Special Edition ha un luccichio blu che cambia colore a seconda dell'angolazione: il controller si sposterà tra diverse tonalità di blu e persino viola.

Il D-Pad e la levetta hanno la stessa tonalità di blu scuro che sembra essere leggermente diversa da quella dei pulsanti Visualizza, Menu e Condividi. I pulsanti ABXY hanno anche un'altra variante, leggermente più scura.

Il controller presenta anche un vortice di colore unico sulle impugnature laterali gommate; è la prima volta che vediamo ciò su un controller Xbox Series X|S in edizione speciale. Questo modello di colore è unico per ogni unità, il che significa che non esistono due controller Aqua Shift Special Edition uguali.

Il controller ha un prezzo di 64,99 € ed è già disponibile per il pre-ordine in tutto il mondo sul sito ufficiale dell'azienda di Redmond e presso i rivenditori locali offline e non solo. Vi piace? O preferite le colorazioni classiche fornite in bundle con le nuove console next-gen?

